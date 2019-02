PRISTINE mit neuem Trailer & Konzertterminen

Die Norweger PRISTINE haben einen neuen Videotrailer veröffentlicht. In diesem spricht die Band über den Songwritingprozess zum Album "Road Back To Ruin" spricht, welches am 19. April via Nuclear Blast erscheinen wird.



Ab Mai sind die norwegischen Rocker auf Tour in unserern Breiten:



PRISTINE

"Road Back To Ruin Tour"



03.05.2019 - DE Biberach, Abdera + THE BREW*

04.05.2019 - AT Dornbirn, Spielboden + THE BREW*

05.05.2019 - DE Tuttlingen, Stadthalle + THE BREW*

07.05.2019 - TBA+ THE BREW*

08.05.2019 - DE Chiemgau, Blues Club + THE BREW*

09.05.2019 - DE Augsburg, Spectrum + THE BREW*

10.05.2019 - DE Aschaffenburg, Colos Saal + THE BREW*

11.05.2019 - DE Bensheim, Rex + THE BREW*

13.05.2019 - DE Berlin, Musik & Frieden + NI SALA**

14.05.2019 - DE Kiel, Orange Club + NI SALA**

15.05.2019 - DE Hamburg, Knust + NI SALA**

17.05.2019 - DE Oldenburg, Cadillac + NI SALA**

18.05.2019 - DE Bückeburg, Schraubbar + NI SALA**

19.05.2019 - DE Frankfurt/M., Nachtleben + NI SALA**

20.05.2019 - DE München, Backstage + NI SALA**

21.05.2019 - DE Köln, Yard Club + NI SALA**

23.05.2019 - DE Oberhausen, Zentrum Altenberg + NI SALA**

24.05.2019 - DE Lichtenfels, Paunchy Cats + NI SALA**

25.05.2019 - DE Osnabrück, Westwerk + NI SALA**

21.06.2019 - DE Netphen-Deuz, Freak Valley Festival***

* PRISTINE supporting

** PRISTINE headlining

*** PRISTINE only