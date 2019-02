THE DAMNED THINGS mit erster Single vom kommenden Album!

Die New Yorker THE DAMNED THINGS melden sie nach länger Pause zurück und präsentieren uns ihre aktuelle Single 'Cells'. Das Stück stammt von neuen Album "High Crimes", das am 26. April über Nuclear Blast erscheint. Das Musikvideo zu dem Track wurde von Brandon Dermer (PANIC! AT THE DISCO, NEKROGOBLIKON) gefilmt und ist hier zu sehen:



"Normalerweise, wenn Bands behaupten, dass sie ein Album nur zum Spaß machen würden, ist das Blödsinn - doch bei uns stimmt das tatsächlich. Vielleicht haben wir deshalb keine Karriere?”, lacht THE DAMNED THINGS’ Joe Trohman. “Egal, wir sind stolz darauf. Zieht es Euch rein, und seht, wie wir bei den Dreharbeiten alle schwer verletzt wurden...”



High Crimes kann ab sofort im Nuclear Blast Shop vorbestellt werden.