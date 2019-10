PRONG mit neuer Single

Das amerikanische Power Trio PRONG hat mit 'End Of Sanity' eine neue Digital Single und Song Video aus der kommenden EP "Age Of Defiance" veröffentlicht, welche zwei topaktuellen Studio Nummern und drei Live-Tracks beinhaltet.



Tommy Victor sagt: "'End Of Sanity' ist für uns ein typischer Thrash/Hardcore/Crossover-Song, den ich gezielt für die Amerika Tournee mit Agnostic Front geschrieben habe. Wer Prong mag, wird diese Nummer lieben."



Der Song ist hier zu hören:

"Age Of Defiance" erscheint am 29.11.2019 über Steamhammer/SPV als CD-EP, 12" oranges Vinyl, Download, Stream und exklusives Shirt-Bundle:

https://Prong.lnk.to/AgeOfDefiance