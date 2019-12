PSYCHOTIC WALTZ: Erster song online!

Keine langen Vorreden, hier ist 'Devils And Angels': Youtube.

Dieses Lied ist der Opener des kommenden Albums "The God-shaped Void", das am 14. Febrar erscheinen wird und bereits vorbestellbar ist. Hier ist die Trackliste inklusive Bonustrack. der auf der Mediabook-Version mit Patch, digital und Vinyl enthalten sein wird:

1. Devils And Angels (06:29)

2. Stranded (04:49)

3. Back To Black (03:52)

4. All The Bad Men (03:59)

5. The Fallen (05:49)

6. While The Spiders Spin (05:49)

7. Pull The String (04:54)

8. Demystified (05:12)

9. Season Of The Swarm (05:57) Bonus Track

10. Sisters Of The Dawn (06:41)

11. In The Silence (05:16)