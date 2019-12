VOLTUMNA: Neues Album

Das italienische Black-Death-Metal Trio VOLTUMNA hat am 13.12.2019 sein viertes Album namens "Ciclope" via Extreme Metal Music veröffentlicht. Daraus hat die Band gleichzeitig die Single 'Hybris' heraus gebracht.



Mastermind Haruspex kommentiert: ""Ciclope" ist definitiv das solideste und komplexeste Album unserer bisherigen Karriere. Wir haben unsere kompositorischen Grenzen überwunden und allen Ideen und Gefühlen freien Lauf gelassen und sind dabei einem mythologisch-hystorischem Thema gefolt, das mehr denn je relevant ist. ‘Ciclope’ folgt einer Philosophie, die für uns allumfassend, gar kosmisch ist und mit den Songs bringen wir zum Ausdruck, was diese Philosophie für uns bedeutet. Die Musik ist aggressiv und trotzdem melodisch, wie es typsich ist für uns, aber man findet viele weitere Facetten auf diesem Album. Es ist eine introspektive Reise in den Abrund unserer selbst um etwas Großes zu schaffen."





Die Tracklist liest sich so:

01 - Entering The Wrong Circle

02 - Collapsed Island

03 - The Megalithic Circle

04 - Cosmos

05 - La Furia Dei Ciclopi

06 - Divine Bloodline

07 - Hybris

08 - The Double Spiral

09 - When Giants Walk This Earth

10 - Sublime Astral Conception

