PSYCHOTIC WALTZ: Neues Video

"The God-Shaped Void" ist heute erschienen (und dreht gerade in meinem Player seine erste Runde!), da gibt es auch ein weiteres Video aus dem Fünftwerk der US-Amerikaner, diesmal zu dem Soing 'While The Spiders Spin': Youtube.

Wer sich jetzt für den Kauf entscheidet: Auf dem limitierten Mediabook befindet sich ein Bonustrack, deswegen diesen Link benutzen.