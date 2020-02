DAVID REECE the 'Metal Voice'

Der einzigartige DAVID REECE (ex-ACCEPT) meldet sich am 13. März mit seinem neuen Longplayer "Cacophony Of Souls", welcher über El Puerto Records erscheinen wird, endlich wieder mit einem neuen Lebenszeichen zurück. Als wäre dies nicht schon Grund genug zur Freude, zaubert er mit dem ehemaligen U.D.O. Gitarristen Andy Susemihl sogleich auch noch einen absoluten Ausnahmekönner an der Gitarre hervor. 'Metal Voice' nennt sich der erste, heute erscheinende Video-Clip. YouTube.

