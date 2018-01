PUREST OF PAIN: Erster Song vom Debütalbum

Die niederländische Melodic-Death-Metal-Band PUREST OF PAIN veröffentlicht am 01.03.2018 ihr Debütalbum "Solipsis". Mit einem Video zu dem Song 'Terra Nil' steht eine erste Kostprobe bereit.

Die übrigen Titel sind der Tracklist zu entnehmen:

1. The Pragmatic (1:19)

2. Truth–seeker (2:09)

3. Vessels (2:59)

4. Crown of Worms (3:42)

5. Momentum (5:05)

6. The Sleep of Reason (1:33)

7. Tidebreaker (4:16)

8. Trial & Error (4:49)

9. Terra Nil (6:05)

10. Noctambulist (3:38)

11. E.M.D.R. (4:21)

12. Phantom Limb (4:09)

13. The Solipsist (3:52)

14. The End (2:25)