PURIFICATION: Doomalbum zum Feste

Über das Marburger Qualitätslabel Rafchild Records hat das Trio PURIFICATION heute sein neues Album "Dwell In The House Of The Lord Forever" veröffentlicht. Die Musik des Trios aus Portland vermengt einen großen Anteil klassischen Dooms mit allerlei psychedelischen Elementen, die die Stücke aber daher sehr vielgestalt machen.

Gegen 14:00 Uhr unserer Zeit hat das Stück 'Drömboken' Premiere.

