ROYAL HUNT: Neues Album, erstes Video

Die dänischen Rocker haben letzte Woche ihr neues Album "Dystopia" veröffentlicht und lassen uns nun in den Song 'The Art Of Dying' reinlauschen:

Auf dem Album hat die Band diese nahmhaften Sänger verpflichtet: Mats Leven (CANDLEMASS, TSO, SKYBLOOD), Mark Boals (Y.J. MALMSTEEN, RING OF FIRE), Henrik Brockmann (ROYAL HUNT, EVIL MASQUERADE, N´TRIBE), Kenny Lubcke (NARITA, ZOSER MEZ) and Alexandra Andersen (ROYAL HUNT, JSP).

Das Album kann man im Bandstore bestellen.

Quelle: MDPR Redakteur: Frank Jaeger Tags: royal hunt dystopia the art of dying