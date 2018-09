P.O.D. - neue Scheibe im Kasten!

Seit zweieinhalb Dekaden sind die Jungs von P.O.D. bereits Teil der härteren Szene, haben sich in dieser Zeit auch von mehreren Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen lassen und auch nach den großen Mainstream-Erfolgen weiterhin Gas gegeben.

Am 16.11.2018 kehrt die Band nun endlich mit einem neuen Album zurück. Das Quartett aus San Diego verspricht auch auf "Circles" einen Sound, der sich in keine Schublade pressen lässt - denn genau das war in all den Jahren das Geheimrezept von PAYABLE ON DEATH. In zwei Monaten wissen wir, ob es erneut funktioniert hat!

Quelle: Netinfect Redakteur: Björn Backes