Party.San Metal Open Air 2018: Erste Bandbestätigungen

Kaum ist das Party.San Metal Open Air 2017 vorbei, gibt es die ersten Bandankündigungen für das nächste Jahr.



Doch zuvor lassen wir den Veranstalter zu Wort kommen:

"Leute,

wir bedanken uns bei Euch für ein großartiges Party.San Metal Open Air 2017. Auch wenn der Regengott es dieses Jahr nicht gut mit uns gemeint hat, habt ihr das Festival wieder zu dem gemacht für was es steht: ein mit Herz veranstaltetes Metal Festival ohne ablenkenden Firlefanz und mit Hauptaugenmerk auf die Musik und deren Fans. Wir ziehen unseren Hut und bedanken uns bei euch für eurer Durchhaltevermögen, die Treue und Unterstützung. Ihr seid absoluter Wahnsinn. Wir hoffen, dass ihr trotz des kalten Pisswetters eine großartige Zeit bei uns hattet und ihr wieder gut in die heimischen vier Wände zurückgefunden habt.



Wir arbeiten schon wieder mit Volldampf an der nächsten Ausgabe des Party.San Metal Open Air's, welches vom 09.08 bis 11.08.2018 in Schlotheim stattfinden wird. Die ersten Bands sind bereits gebucht und der Ticketvorverkauf startet heute. Wie gewohnt gibt es Einzeltickets, Frühbuchershirts + Tickets in diversen Bundles. Nach dem Festival ist vor dem Festival – wir sehen uns nächstes Jahr in Schlotheim. Tickets hier: www.cudgel.de"



Für 2018 wurden folgende Bands bestätigt:



WATAIN

TANKARD

HARAKIRI FOR THE SKY

REVENGE

TOXIC HOLOCAUST

BENIGHTED

UNANIMATED



Das Party.San Metal Open Air 2018 findet vom 09. bis 11.08.2018 in Schlotheim, Flugplatz Obermehler statt.

