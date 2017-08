ANTARKTIS: MAJALIS lebt noch!

Nach der 2013 erschienenen vielversprechenden EP "Cathodic Black" wurde es still um MAJALIS. Doch das vermeintliche Nebenprojekt zweier IN MOURNING-Musiker war beileibe nicht tot - und ist kürzlich unter dem neuen Bandnamen ANTARKTIS wiedererstanden! Nun gibt es mit 'Svalbard' wieder mächtiges, wunderbares Post-Metal-Futter und einen Vorgeschmack auf das am 6.10. erscheinende Debütalbum "Ildlaante".

