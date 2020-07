Pest-Fest die Zweite in Leipzig

Am kommenden Wochenende steigt in Leipzig die zweite Auflage des Pest-Festes. Die erste Veranstaltung gab es zu Pfingsten, da ja da WGT 2020 und somit auch das Heidnische Dorf nicht stattfanden. Als Alternative gab es durch die Macher des Heidnischen Dorfes das erste Pest-Fest auf dem bekannten Gelände. Nun soll am kommenden Wochenende das zweite Treffen stattfinden.



Am Torhaus Dölitz werden vom 24. bis 26. Juli 2020 Spielleute, Gaukler, Wikinger zu finden sein. Es gibt ein Kinderprogramm mit der Zwergenburg, alte Handwerkskünste und rustikale Gastronomie.



Am Samstag werden die Bands LIZARD POOL und IN SLAUGTER NATIVES auftreten.



Das Gelände ist wie folgt geöffnet:

Freitag: 15 - 23 Uhr

Samstag: 11 - 23 Uhr

Sonntag: 11 - 20 Uhr





Die Tageskarten kosten wie folgt:

Kinder unter Schwertlänge frei!

Freitag Erwachsene 8,- € / Kinder bis 16 Jahre 4,- €

Samstag & Sonntag Erwachsene 10,- € / Kinder bis 16 Jahre. 4,- €

an allen Tage ermäßigte Familienkarte



Der Veranstalter verweist auf folgendes: "Hygienekonzept und Genehmigung liegen vor. Wir stellen ein ausreichendes Hygienekonzept und möchten Euch bitten Euch an dieses zu halten – ganz wichtig ist die Abstandsregel. Bitte haltet diese unbedingt ein und lest unsere Aushänge zu den Regeln. Wer sich krank fühlt oder Anzeichen von Corona-Symptomen hat bleibt bitte zu Hause. Wir setzen hier auf Euch. Die Veranstaltung ist limitiert auf 960 Personen."



Das komplette Programm ist auf der Facebook-Seite zu finden.

Quelle: www.facebook.com/Yggdrasil-Agentur Redakteur: Swen Reuter Tags: pest fest 2020 heidnisches dorf torhaus doelitz lizard pool in slaughter natives wgt 2020