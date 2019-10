Peter Hobbs (ANGEL OF DEATH) ist verstorben

Wie heute über die offizielle Facebook-Seite seiner Band HOBBS' ANGEL OF DEATH bekannt gegeben wurde, ist Bandgründer, Frontmann, Sänger und Gitarrist Peter Hobbs in der vergangenen Nacht im Alter von nur 58 Jahren verstorben. Zur Todesursache gibt es bisher keine offiziellen Informationen.

Peter Hobbs hatte die australische Thrash-Metal-Institution 1987 in Melbourne gegründet, nach dem sich seine vorige Band TYRUS aufgelöst hatte, und seither drei Studioalben, eine Compilation und diverse Singles und Splits veröffentlicht. HOBBS' ANGEL OF DEATH galt als bedeutendste australische Band in diesem Genre und war ein großer Einfluss auf viele jüngere Bands im Schnittbereich zwischen Black und Thrash Metal.

Wir hatten die Ehre, einem der seltenen Europa-Auftritte von Peter Hobbs und seiner Band beiwohnen zu dürfen und zwar 2012 beim "Headbangers Open Air" in Brande-Hörnerkirchen.

Ruhe in Frieden, Peter Hobbs (29.06.1961 - 21.10.2019)!