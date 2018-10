Progfeuerwerk mit TESSERACT, BTBAM und PLINI

Ein Modern-Prog-Metal-Feuerwerk steht an: TESSERACT kommt zusammen mit BETWEEN THE BURIED AND ME auf Tour! Beide Bands haben ja dieses Jahr gefeierte Alben veröffentlicht (TESSERACT - "Sonder"), BTBAM sogar deren zwei (Automata I und II). Und mit im Programm ist noch der australische Ausnahme-Gitarrist PLINI. Menschen mit Sinn für krumme Takte und versierte Musikanten sollten da unbedingt hin.



Hier die Daten:





09. Nov Köln, Live Music Hall

13. Nov Aschaffenburg, Colos-Saal

14. Nov Hamnburg, Grünspan

19. Nov Berlin, Lido

20. Nov. Stuttgart, Im Wizemann

21. Nov. Wien (A), Flex

22. Nov. München, Backstage

23. Nov. Aarau (S), Kiff

