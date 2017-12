QNTAL: Neues Album

Am 09.03.2018 wird das achte Album des deutschen Musikprojektes QNTAL erscheinen. Es trägt den Namen "VIII–Nachtblume" und wird via Drakkar Records/Soulfood Music veröffentlicht. In der Musik verschmelzen mittelalterliche Melodien mit Electro/Synthie Sounds zu einer charaktervollen Einheit.



Die Tracklist liest sich so:

01 Nachtblume

02 Die finstere Nacht

03 Music On The Waters

04 Monteclair

05 Echo

06 Parliament Of Fowles

07 Chint

08 Before The World Was Made

09 O fortuna

10 Minnelied

11 Sumervar

12 A chanter

