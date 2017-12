XAEL: Plattenvertrag, kostenloser Download

Die Band aus North Carolina hat einen Vertrag abgeschlossen mit den kanadischen Label Test Your Metal Records, um ihren Science Fiction Metal unter die Hörer zu bringen. Das erste Lebenszeichen ist die Single 'Apathy of the Immortal', die auf der Bandcamp-Seite der Band als Download angeboten wird, wobei jeder dafür zahlen kann, was er möchte.



Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Frank Jaeger Tags: apathy of the immortal xael