Großartige Neuigkeiten erreichen uns heute aus dem Hause Pure Steel Records, welche am 28. Februar das formidable Album "Perfect Man" der deutschen Truppe RAGE als Doppelvinyl mit 7 Bonustracks veröffentlichen werden. Das Album wird mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren und Insert auf Doppelvinyl erscheinen. So muss das sein.

Aus dem Pure Steel Presse Info:

"Bis heute sind RAGE aus Herne eine feste Größe in der deutschen Metal Szene. Die ersten beiden Alben "Reign Of Fear" Und "Execution Guaranteed" haben bereits einen Vinyl-Re-Release über uns erfahren (außerdem das Vorgängeralbum „Prayers Of Steel“, noch als AVENGER). Nun folgt das Drittwerk „Perfect Man“ von 1988. Hiermit gingen RAGE etwas weg von den beiden sehr urwüchsigen, jugendlichen Frühwerken und verpackten das ganze Rezept etwas anspruchsvoller und gereifter. Erste reine Power Metal-Einschübe gab’s z.B. in" Don’t Fear The Winter" zu hören, "Time And Place" hat packende, balladeske Momente zu bieten. Peavy konnte seinerzeit die hohen falsettähnlichen Schreie noch sehr gut halten ("Supersonic Hydromatic"!), dennoch zeigte sich das Trio durch den Neueinstieg von Manni Schmidt und Chris Efthimiadis seinerzeit deutlich gereifter und versierter. "Perfect Man" kommt wie üblich als Doppel-Vinyl und vier bisher unveröffentlichten Bonustracks und sieben bisher ebenfalls unveröffentlichten Liveversionen (darunter eine Akustikversion). Natürlich befinden sich auch die beiden damals nur auf der CD-Variante erschienenen Tracks "Symbols Of Our Fear" und "Neurotic". Ein Pflichtkauf für alle RAGE-Historiker."



TRACKLIST:

Seite A

1. Wasteland

2. In The Darkest Hour

3. Animal Instinct

4. Perfect Man

5. Sinister Thinking

6. Supersonic Hydromatic

7. Death In The Afternoon

Seite B

8. Don't Fear the Winter

9. A Pilgrims Path

10. Time And Place

11. Round Trip

12. Between The Lines

13. Symbols Of Our Fear

14. Neurotic

Seite C

1. Between The Lines (Live, Bonustrack)

2. Roundtrip (Live, Bonustrack)

3. Live Hard And Heavy (Bonustrack)

a) Wasteland

b) Echoes Of Evil

c) Animal Instinct

d) Don’t Fear The Winter

e) Mental Decay

Seite D

4. Like A Gun With A Twisted Barrel (Bonustrack)

5. Sing Of The Times (Bonustrack)

6. The Element Of Crime (Bonustrack)

7. The Last Farewell (Bonustrack)

Total Playing Time: 93:36 min



Besetzung:

Peter "Peavy" Wagner – Gesang, Bass

Manni Schmidt – Gitarre

Chris Efthimiadis – Schlagzeug