RAGE: Tour zu

Nach dem Erfolg des Ende Juli erschienenen Albums "Seasons Of The Black", das bi sauf Platz 25 der deutschen Albumcharts stieg, wird die deutsche Metal-Institution RAGE wieder auf Tour kommen. In Wacken dieses Jahr war ich ziemlich begeistert, ich denke, das wird sich lohnen. Hier kann man den Dreier sehen, der mit FIREWIND die Hallen unsicher machen wird:

RAGE - Seasons Of The Black World Tour - präsentiert von Rock Hard, Rocks, Rock It!, Musix, Powermetal.de und Stormbringer.at

23.12.2017 D-Burglengenfeld, X-Mas Dynamite Night

04.01.2018 D-Bochum Zeche

05.01.2018 D-Speyer, Halle 101

07.01.2018 CH-Pratteln, Z7

09.01.2018 D-München, Backstage

10.01.2018 A-Salzburg, Rockhouse

17.03.D-Marsberg, Metal Diver Festival