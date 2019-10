RAGE. Neues Album im Januar

"Wings Of Rage", so der Titlel des neuen RAGE Albums, erscheint am 10.01.2020 über Steamhammer/SPV als CD DigiPak, 2LP Gatefold Version, Limitiertes Box Set, Shirt Bundle (Steamhammer Shop), Download und Stream: https://RageSPV.lnk.to/WingsOfRage



Tracklisting:



1. True 5:01

2. Let Them Rest in Peace 4:30

3. Chasing The Twilight Zone 4:30

4. Tomorrow 5:02

5. Wings Of Rage 4:30

6. Shadow Over Deadland (The Twilight Transition) 0:35

7. A Nameless Grave 5:59

8. Don't Let Me Down 4:56

9. Shine A Light 6:43

10. HTTS 2.0 3:28

11. Blame It on The Truth 3:54

12. For Those Who Wish To Die 5:28



Einen ersten Vorgeschmack liefert das bereits erschiene Video zu 'Let Them Rest In Peace', das ihr euch hier ansehen könnt:











RAGE live 2019/2020 :



2019



25.10. CH-Senkel - UrRock Festival

07.12. DE-Balingen - Crazy X-mas

28.12. DE-Annweiler - Trifels Rock Festival

29.12. DE-Andernach - Latscho Festival (JUZ Live Club)

202025.01. Wolfsburg - Break Your Neck Festival05.02. Mannheim - MS Connexion Complex06.02. Hamburg - tba07.02. Siegburg - Kubana15.02. Memmingen - Kaminwerk16.02. Nürnberg - Hirsch18.02. CH-Pratteln - Z719.02. AT-Wien - Szene23.02. Bochum - Zeche