RAGNAROK - neuntes Album

Die Sarpsborger Schwarzmetaller RAGNAROK haben endlich ihr neuntes Album "Non Debellicata" in trockenen Tüchern und werden es am 15.11.2019 über Agonia Records, veröffentlichen, und ab Anfang November 21 Konzerte im Rahmen der "The Last Atonement"-Europatour - zusammen mit IMMOLATION und MONUMENT OF MISANTHROPY zu bestreiten. Die vollständigen und genauen Tourdaten mit Adressen und Ticketbezugsquellen findet ihr auf Facebook; bisher sind folgende Gigs geplant:



07.11.2019 (D) Münster / Sputnikhalle

08.11.2019 (NL) Amersfoort / Flour033

09.11.2019 (NL) Tilburg / de Nieuwe Vorst

10.11.2019 (NL) Enschede / Metropool

13.11.2019 (I) Milan / Slaughter Club

14.11.2019 (I) Rome / Traffic

15.11.2019 (I) San Dova di Piave / Revolver

16.11.2019 (CH) Sion / Le Port Franc

17.11.2019 (D) Trier / Mergener Hof

18.11.2019 (F) Niort / Camji

19.11.2019 (F) Paris / Backstage

21.11.2019 (GB) Manchester / Rebellion

22.11.2019 (GB) London / The Dome

23.11.2019 (NL) Rotterdam / Baroeg

26.11.2019 (D) Munich / Backstage

27.11.2019 (CZ) Praga / Nova Chmelnice

28.11.2019 (PL) Bielsko BIała / Rudeboy

29.11.2019 (PL) Łódź / Magnetofon

30.11.2019 (D) Berlin / Lido

01.12.2019 (PL) Poznań / U Bazyla



Am Entstehungs- und Songwritingprozess waren alle aktuellen Bandmitglieder stark beteiligt. So sind Frontmann Jontho, Gitarrist Bolverk, Basser Rammr und Drummer Malignant überzeugt, dass ihnen mit "Non Debellicata" ein Album gelungen ist, das musikalisch tief im norwegischen Black Metal verwurzelt ist und zudem einen starken historischen Bezug zu Norwegen und den Wurzeln der Band hat. Dies kommentiert die Band wie folgt:



Unser neues Album "Non Debellicata", ist das Ergebnis eines ausführlichen Prozesses, an dem sich alle Mitglieder kreativ, sowohl musikalisch als auch lyrisch, beteiligt haben. Wir haben viel Arbeit in dieses Album gesteckt, um es so extrem und brutal zu machen, wie wir nur konnten, und gingen dabei an die Grenzen unserer musikalischen und kompositorischen Fähigkeiten. Wir haben urspünglich mit zwanzig Songs angefangen, von denen wir sechzehn geprobt haben und letztlich dreizehn aufgenommen wurden. Auf dem Album sind am Ende zehn Stück gelandet, weil wir höchste Qualität garantieren wollten.

Wer alle dreizehn in der Session enthaltenen Songs hören will, muss sich die auf tausend Stück CD-Digipak-Edition zulegen; die reguläre CD und die reguläre schwarze LP enthalten nur zehn Stücke, das auf 135 Stück limitierte rote Vinyl ebenso. Alle Formate und Bundles mit Shirts können bereits bei Agonia Records vorbestellt werden:



https://www.agoniarecords.com/index.php?pos=shop&lang=en§ion=search&what=non+debellicata&x=0&y=0



Zum Konzept gibt die Band zu Protokoll:

"Non Debellicata", bezieht sich auf den Wappenspruch unserer Heimatstadt Sarpsborg aus alten Zeiten. Er stammt aus einem Brief, den Jarl Alv Erlingsson 1286 an die Regierung von Schottland schickte. Alv Erlingsson war einerseits ein Adliger und der Jarl von Sarpsborg, andererseits aber auch ein berüchtigter Pirat mit der Angewohnheit deutsche und dänische Handelsschiffe auszurauben. Die schottische Regierung hatte einige norwegische Schiffe beschlagnahmt und so schrieb ihr Jarl Alv einen Brief in welchem er sagte, dass die Schotten möglicherweise glauben mögen, dass Norwegen schwach sei, nach vielen Jahren des Krieges. Doch er versicherte den Schotten, dass sie noch lernen würden, dass die Norweger nicht kriegsmüde seien und niemals besiegt werden würden.



"Non Debellicata" wurde im Endarker Studio in Schweden mit MARDUKs Devo an den Reglern aufgenommen. Das Artwork stammt von Néstor Avalos Official Black arts Site und die Photos von Arash Taheri Photography.

Trackliste:



1. Non Debellicata

2. Chapel of Shadows

3. Sanctimoneous

4. Bestial Emptiness

5. Nemesis

6. The Great Destroyer

7. Gerasene Demoniac

8. The Gospel of Judas Iscariot

9. Jonestown Lullaby

10. Asphyxiation

