TARJA: Tourdaten zum neuen Album

Die finnische Musikerin TARJA hat am 30.08.2019 ihr fünftes Studioalbum "The Raw" veröffentlicht. Im April kommenden Jahres geht es dann auf Europatour. Der Ticketverkauf hat bereits begonnen.



Für Deutschland sind folgende Termine bestätigt:



11.04.2020 Herford – X

13.04.2020 Mannheim – MS Connexion Complex

14.04.2020 Bochum – Matrix

15.04.2020 Hamburg – Markthalle

17.04.2020 Berlin – Columbia Theater

18.04.2020 Leipzig – Hellraiser

19.04.2020 Nürnberg – Hirsch

21.04.2020 München – Backstage



Die Sängerin sagt dazu: "Ich bin sehr glücklich und auch schon ganz aufgeregt über meine kommende Tour in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden", sagt die finnische Sopranistin. "Natürlich werde ich mein neues Album 'In The Raw' vorstellen. Ich verspreche euch, diese Tour wird fantastisch! Ich kann es kaum erwarten, wieder mit meinen Fans und Freuden zu rocken! Ich danke euch allen, dass ihr es möglich macht und wir sehen uns hoffentlich bald bei einem meiner Konzerte!"



Die Tracklist des Albums liest sich so:



1. Dead Promises with Björn “Speed” Strid

2. Goodbye Stranger with Cristina Scabbia

3. Tears In Rain

4. Railroads

5. You And I

6. The Golden Chamber: Awaken / Loputon yö / Alchemy

7. Spirits Of The Sea

8. Silent Masquerade with Tommy Karevik

9. Serene

10. Shadow Play

