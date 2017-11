Die Schweden haben es erstmals geschafft, in die deutschen Albumcharts zu kommen. "Rod" hat einen beachtlichen 64. Platz erreicht. Dazu sagt die Band: "RAM sind stolz darauf, dass die deutschen Metalheads bemerkt haben, wieviel Herz, Seele und Rückgrat wir in das neue Album ROD gesteckt haben! Wir möchten uns bei Metal Blade Records bedanken, außerdem bei den deutschen Rockjournalisten und insbesondere dem Deaf Forever Magazine für all die großartigen Reviews. Der größte Dank gilt aber allen RAManiacs in Deutschland! Wir sehen uns bei den anstehenden Konzerten!"

In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch.