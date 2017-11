TV-Tipp: Das Ende von BLACK SABBATH im WDR-Rockpalast

Es dürfte sich herumgesprochen haben, dass die Metalpioniere von BLACK SABBATH ihre Musikkarriere beenden. Bei der Abschiedstour wurde das soeben erschienene Livealbum "The End" mitgeschnitten. Am Wochenende wird der WDR im Rockpalast den gleichnamigen Konzertfilm in der Nacht von Sonntag, den 19. auf Montag, den 20. November ab 0:50 Uhr ausstrahlen.

