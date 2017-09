RAM kommt mit

Die Schweden liefern mit "Rod" am 3. November ihr fünftes Album ab, das über Metal Blade erscheinen wird. Der erste Song mit dem Titel 'Gulag' kann auf der Webseite von Metal Blade bereits angehört werden. Dort kann man das Album auch vorbestellen, dass es in folgenden Ausgaben zu erwerben geben wird:

- Digipak-CD

- schwarzes Vinyl, 180g

- orange red Vinyl (EU-exklusiv - 500 Einheiten)

- flame splatter Vinyl (EU-exklusiv - 200 Einheiten)

- red brown marbled Vinyl (ebay-exklusiv - 100 Einheiten)

- Boxset (500 Einheiten) mit Album auf orange-brown/black-marbled Vinyl, Digipak-CD, und Flagge, Rückenaufnäher plus Fotokarte (handsigniert von allen Bandmitgliedern) sowie die 7-Inch-Single 'Monuments Of Masters' mit Coverversionen von VENOM ('In League With Satan') und EXCITER ('Beyond The Gates Of Doom')

Hier ist die Trackliste des Albums:

1. Declaration of Independence

2. On Wings of No Return

3. Gulag

4. A Throne at Midnight

5. Ramrod the Destroyer, Pt. 1: Anno Infinitus

6. Ramrod the Destroyer, Pt. 2: Ignitor

7. Ramrod the Destroyer, Pt. 3: The Cease to Be

8. Ramrod the Destroyer, Pt. 4: Voices of Death

9. Ramrod the Destroyer, Pt. 5: Incinerating Storms

10. Ramrod the Destroyer, Pt. 6: Ashes