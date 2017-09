AUTHOR unterschreibt bei Folter Records

Das Berliner Label hat die finnischen Black Metaller unter Vertrag genommen. Zwar hat die Band erst in diesem Jahr ihr Debüt "Lopun Alko" veröffentlicht, doch sollen die Aufnahmen zum noch unbetitelten Nachfolger bereits im ersten Quartal 2018 stattfinden für einen Veröffentlichungstermin im Sommer. Erstmals live in Deutschland wird man die Band beim "Under The Black Sun"-Festival erleben können.

