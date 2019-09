RANDY HANSEN: Tourdaten Herbst 2019

Der US-amerikanische Hendrix-Interpret RANDY HANSEN wird im Oktober und November einige Gigs in Deutschland und Benelux spielen. Wir haben die aktuellen Termine:



26.10. DE - Rutesheim, Uhlenspiegel

30.10. NL - Zoetermeer, Boerderij

31.10. NL - Breda, Mezz

01.11. NL - Weert, De Bosuil

02.11. NL - Amsterdam, Q-Factory

03.11. NL - Middelburg, De Spot

06.11. DE - Hamburg, Downtown Bluesclub

07.11. DE - Berlin, Quasimodo

08.11. DE - Bordesholm, Savoy

09.11. DE - Affalter, Zur Linde

11.11. BE - Gent, The Crossover

12.11. BE - Verviers, Spirit of 66

14.11. DE - Aschaffenburg, Colos Saal

15.11. DE - Übach-Palenberg, Outbaix

16.11. DE - Freudenburg, Ducsaal

Quelle: https://www.jazzhausbooking.com Redakteur: Stefan Kayser Tags: randy hansen tourdaten 2019 jimi hendrix