RAVENSIRE bringt

Am 21. Juni wird das besagte Album erscheinen, das das dritte in der Bandgeschichte ist. Den Track 'Carnage Of Karnag' kann man schon hören: Youtube.

Auf dem Album wird mit einem Tribut namens 'After The Battle' auch dem verstorbenen Mark Shelton gedacht. Hier ist die gesamte Trackliste:

1) Carnage at Karnag

2) Thieves of Pleasure

3) Gabriel Lies Sleeping

4) Dawning in Darkness

5) Bloodsoaked Fields

6) After the Battle

7) Smiting God

8) The Games of Titus