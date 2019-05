VENOMOUS CONCEPT und BRUJERIA auf Tour

Den Posten als Anheizer für BRUJERIA auf deren Europa-Tour hat die Band VENEMOUS CONCEPT ergattern, in der Musiker von NAPALM DEATH, BRUTAL TRUTH und CORRUPT MORAL ALTAR stehen.

04 May 19 Leiden (NL) Gebr De Nobel

05 May 19 Rostock (DE) Mau Club

06 May 19 Hannover (DE) MusikZentrum Hannover

07 May 19 Bremen (DE) Tower Musikclub

08 May 19 Berlin (DE) Bi Nuu

09 May 19 Uherste Hradiste (CZ) Klub Mír

10 May 19 Pilsen (CZ) Divadlo pod lampou

11 May 19 Munich (DE) Feierwerk

12 May 19 Dornbirn (AT) Schlachthaus

13 May 19 Zion (CH) Le Port Franc

14 May 19 Rome (IT) Traffic Live Club

15 May 19 Retorbido (IT) DAGDA Live Club

16 May 19 Wil (CH) Gare de Lion

17 May 19 Liege (BE) La Zone

18 May 19 Paris (FR) Petit Bain

20 May 19 London (UK) The Underworld Camden

21 May 19 Manchester (UK) Rebellion Manchester

22 May 19 Glasgow (UK) Cathouse Rock Club

23 May 19 Birmingham (UK) Mama Rouxs

24 May 19 Dommarien (FR) La Niche (Outch! Festival)

25 May 19 Mannheim (DE) MS Connexion Complex

26 May 19 Essen (DE) Turock