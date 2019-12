RAVENWORD Albumdetails

Die erste Single mit dem Titel 'No More' der symphonischen Metalband ist bereits hörbar: Youtube.

Rockshots Records hat auch bereits die Trackliste für "Transcendence" bekannt gegeben, das man im Labelshop auch schon bestellen kann:

Blue Roses

Life Is In Your Hands

No More

Lullaby Of The Last Petal

Purity

Rain Of Stars

The Queen Of Darkness

What I Need

The Swansong

Dylan

Crimson Lake

The Distance

Bleeding Moon