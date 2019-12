THE CALLING auf großer Tour

Die Jungs wollen es aber wissen und spielen quasi an jeder Steckdose in Europa. Über zwei Monate wird die Gastspielreise dauern, bei der die Kalifornier PSYCHOVILLAGE als Opener dabeihaben werden. Hier ist mal der erste Teil:

08.01 - München - Backstage

09.01 - Stuttgart - Wizemann

10.01 - Magdeburg - Factory

11.01 - Cham - LA

12.01 - Hannover - Faust

13.01 - Berlin - Heimathafen

14.01 - Hamburg - Gruenspan

16.01 - Frankfurt - Batschkapp

17.01 - Memmingen - Kaminwerk

18.01 - Zürich - Hall Of Fame

19.01 - Nürnberg - Hirsch

21.01 - Bochum - Matrix

22.01 - Siegburg - Kubana

23.01 - Wien - Szene

24.01 - Graz - Explosiv

25.01 - Kufstein - Kultur Quartier

27.01 - Milan - Circolo Magnolia

28.01 - Rome - Orion Club

30.01 - Dornbirn - Conrad Sohm

31.01 - Konstanz - Kulturladen

02.02 - Barcelona - Razzmatazz

03.02 - Madrid - Copernico

06.02 - London - Underworld

07.02 - Swansea - Sin City

08.02 - Holmfirth - Pictured rome

09.02 - Southampton - 1865

10.02 - Manchester - Factory

11.02 - Edinburgh - Bannermans

13.02 - Chester - Live Rooms

14.02 - Wolverhampton - KKs Steel Mill

15.02 - Merthyr Tidfill - The New Crown

16.02 - Bridgewater - Palace Nightclub

17.02 - Brighton - The Haunt

18.02 - Swindon - The Vic