RAVEN THRONE: Weißrussische Black Metaller mit neuem Album

Das Quartett fabriziert atmosphärischen Black Metal der gehobenen Sorte und wird am 02.05.2018 über das holländische Label Non Serviam Records sein bereits sechstes Album "I Miortvym Snicca Zolak" erscheinen lassen, auf dem konsequenterweise auch in der Landessprache gesungen wird. Hier ein schickes erstes Stück davon.

(Foto mit freundlciher Genehmigung von QABAR- Extreme Music PR.))