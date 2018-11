RAVEN: Neues Live-Album im Januar!

Als das britisch/amerikanische Metal-Trio RAVEN Ende November 2017 nach einem umjubelten Konzert die Bühne des Skråen im dänischen Aalborg verließ, ahnten die Brüder John (Bass, Gesang) und Mark Gallagher (Gitarre) und ihr Neuzugang Mike Heller (Schlagzeug) noch nicht, dass die Show für die Nachwelt aufgezeichnet wurde und bei Bedarf zur weiteren Verwendung bereitsteht. "Wir waren natürlich überrascht, da uns im Vorfeld niemand darüber informiert hatte", erzählt John Gallagher. "Wir ließen uns einen USB-Stick mit den Aufnahmen aushändigen, und als wir ihn kontrollierten, wurde uns klar, dass wir – mit Ausnahme kleinerer technischer Probleme – einen wirklich magischen Mitschnitt in den Händen hielten. Denn aufgrund der tollen Atmosphäre in der Halle und unserer totalen Gelassenheit – wir wussten ja nicht, dass die Show aufgezeichnet wird – war das Konzert nahezu perfekt."

Bleibt abschließend noch die Frage, welches die signifikantesten Unterschiede zwischen dem aktuellen Screaming Murder Death From Above: Live In Aalborg und früheren RAVEN-Live-Scheiben ist. „Natürlich sind wir im Laufe der Jahre technisch kontinuierlich besser geworden. Außerdem hört man auf "Destroy All Monsters/Live in Japan" (1996), dass ich seinerzeit an einer Kehlkopfentzündung litt. Und wenn man "Screaming Murder Death From Above: Live In Aalborg" mit dem 1984er "Live In The Inferno" vergleicht, scheint es fast so, als ob wir damals unter Beruhigungsmitteln standen“, lacht Gallagher und resümiert: „Die Aufnahmen aus Aalborg treffen zu 100% die Energie, die aktuell von RAVEN ausgeht. Besser als auf dieser Scheibe kann man uns als Live-Band nicht präsentieren.“

"Screaming Murder Death From Above:Live In Aalborg" erscheint am 18. Januar 2019 über SPV/Steamhammer als CD DigiPak, 2LP Gatefold, Download und Stream.





Quelle: SPV Redakteur: Tommy Schmelz Tags: raven screaming murder death from above ive in aalborg

Tracklisting:1. Destroy All Monsters 5:182. Hell Patrol 4:313. All For One 3:224. Hung Drawn and Quartered 4:285. Rock Until You Drop 7:586. A.A.N.S.M.M.G.N. 3:597. Tank Treads (the blood runs red) 4:368. Faster than the speed of light 3:379. On And On 5:1010. Break The Chain 7:1011. Crash Bang Wallop 4:11