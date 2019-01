RAVEN: Neues Video veröffentlicht!

Das britisch/amerikanische Metal-Trio RAVEN veröffentlicht heute die neue Live Single und das dazugehörige Video zum Song "Hung, Drawn & Quartered", welcher auch auf dem neuen Live Album "Screaming Murder Death From Above:Live In Aalborg" zu finden ist, welches am 18. Januar via Steamhammer/SPV erscheint.

