DORO: Neue EP kommt im März!

Unsere Metalqueen DORO kündigt heute die Veröffentlichung der 4-Track Vinyl EP "Backstage To Heaven" an, die am 8 März - pünktlich zum Start der zweiten Runde ihrer Welttournee - erscheinen wird. Auf der EP sind zwei Albumtracks sowie zwei bis dato unveröffentlichte Live-Aufnahmen enthalten.



"Ich wünsche Euch allen ein frohes neues Jahr und auf dass es ein tolles, rockiges 2019 wird", freut sich Doro Pesch und fährt fort: "Ich freue mich schon wahnsinnig auf die kommende Europatour im März und dafür haben wir uns etwas ganz Spezielles ausgedacht: Es wird eine Single in dem besonders schönen 10"-Format geben. Der Titelsong 'Backstage To Heaven' ist ein weiterer Fan-Favorit von unserem Doppelalbum "Forever Warriors // Forever United". Als außergewöhnlichen Gast haben wir Helge Schneider im Studio gehabt, der ein super Saxofonsolo abgeliefert hat. Das folgende 'Heartbroken' hat einen weiteren hochkarätigen Gast: Doug Aldrich (u.a. Whitesnake, Dio, Dead Daisies) steuert ein total beeindruckendes Gitarrensolo bei. Auch die B-Seite bietet etwas Exklusives: Zwei brandneue Liveaufnahmen vom ersten Teil der "Forever Warriors // Forever United"-Tour. Neben einer mitreißend-knackigen Version von 'Blood, Sweat And Rock'n'Roll' gibt es einen exklusiven Mitschnitt von 'If I Can't Have You No One Will' mit meinem Duettpartner Johan Hegg von Amon Amarth."



"Backstage To Heaven" Tracklisting:



A Side:

1. Backstage To Heaven (feat. Helge Schneider)

2. Heartbroken (feat. Doug Aldrich)



B Side:

3. Blood, Sweat and Rock n’ Roll (live)

4. If I can‘t have you - No one will (feat. Johan Hegg) (live)



Die EP kann ab heute im Nuclear Blast Shop vorbestellt werden.



Folgende Live Termine in unseren Breiten sind für 2019 bestätigt:



DORO live 2019

»European Tour 2019«



20.03. CH Solothurn - Kulturfabrik Kofmehl

22.03. D München - Backstage

23.03. D Nürnberg - Löwensaal

24.03. D Speyer - Halle 101 *SOLD OUT*

07.06. D Gifhorn - Unser Aller Festival

26.07. D Laichingen - Rock dein Leben

