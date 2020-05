RAY WILSON ist auf

Das möchte ich allen Qualitätsrockern ans Herz legen: Ray Wilson, Sänger von STILTSKIN, GENESIS und vor allem auch Urheber einger starker Soloscheiben, wird am 30. Mai 2020 ein Konzert mit einer neunköpfigen Band spielen und live als Stream anbieten. Dabei kann man natürlich Tickets erwerben, von irgendwas muss man als Künstler ja leben, aber Ray Wilson lässt den Fan selbst entscheiden, wieviel er zahlen will. Übrigens lädt er auch ein, Songwünsche an requests@raywilson.net zu senden. Wer etwas Geld für Wilson übrig hat, holt sich hier ein Ticket.

Ansonsten bis zum 30. Mai!