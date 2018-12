REBELLION und Gitarrist Oliver Geibig gehen künftig getrennte Wege

REBELLION teilt über ihre Facebook-Seite mit, dass sie sich in aller Freundschaft und in beiderseitigem Einvernehmen von ihrem Gitarristen Oliver Geibig getrennt hat. Oliver war seit 2011 festes Mitglied bei REBELLION und produzierte unter anderem ihr aktuelles Album "A Tragedy In Steel II - Shakespeare's King Lear". Ein geeigneter Nachfolger sollte möglichst aus dem Großraum Gießen kommen, da dort die Homebase der Band liegt und sie viel Wert auf regelmäßige Proben legt.

Hier nochmals ein Video-Clip zu 'A Fool's Tale' vom aktuellen Album. Youtube.