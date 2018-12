ANTHEM: Erste Single veröffentlicht!

Mit der digitalen Single 'Black Empire' geben uns die Japaner ANTHEM einen ersten Appetithappen auf das nächstes Jahr am 29. März via Nuclear Blast erscheinende Album "Nucleus", welches Neueinspielungen alter Klassiker enthalten wird.



Hört euch Black Empire hier an:







Sänger Yukio Morikawa kommentiert:

“Wir freuen uns sehr, heute die erste Single, ‘Black Empire’ von unserem Greatest Hits Album "Nucleus” zu veröffentlichen. Das Original wurde von unserem ehemaligen Sänger Eizo Sakamoto gesungen und jetzt können wir den Fans auch endlich auch meine Version mit englischem Text präsentieren! Das neue ‘Black Empire’ enthält sehr viel von ANTHEM's Charakter und Leidenschaft. Es würde mich freuen, wenn ihr es euch anhört!“



Die Tracklist liest sich folgendermaßen:



01. Immortal Blind

02. Black Empire

03. Overload

04. Stranger

05. Linkage

06. Eternal Warrior

07. Ghost In The Flame

08. Venom Strike

09. Awake



Bonus Live CD:

01. Gypsy Ways (Win,Lose Or Draw)

02. Love In Vain

03. Bad Habits Die Hard

04. Legal Killing

05. Cryin' Heart

06. Silent Child

07. Midnight Sun

08. Shout It Out!

09. Final Risk

10. Night Stalker



ANTHEM wird am 26.-27. April 2019 auf dem Keep It True Festival in Lauda-Königshofen (DE) spielen! Dabei handelt es sich um den allerersten Festivalauftritt der Band in Europa überhaupt.

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Tommy Schmelz Tags: anthem nucleus black empire