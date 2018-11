Die Melodic-Metal-Gruppe RED CAIN will im nächsten Jahr ihren ersten Langspieler "Kindred" auf den Markt bringen. Bereits jetzt präsentieren die Kanadier zu dem Titel 'Wing Of The Crow' bei metalinsider.net ein Video.

Quelle: https://ashermediarelations.com/