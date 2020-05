RED TO GREY heuert bei EL PUERTO RECORDS an.

Mit ihrem neuesten Signing sorgen die Macher von El Puerto Records dafür, dass der Lautstärkepegel in der ansonsten eher beschaulichen EL Puero-Bucht künftig gewaltig zunehmen wird. Mit den bayerischen Thrash Metal-Urgesteinen RED TO GREY beweist das Label erneut ein gutes Gespür für Metal made in Germany.



Labelchef Bernd Stelzer ist begeistert:



"Als ich RED TO GREY in einem Club-Gig mit einer befreundeten Band sah, faszinierten sie mich vom ersten Song an. Die Live-Performance von RED TO GREY verwandelte diesen grauen Wintertag in einen glühenden Abend. Thrash Metal aus Deutschland zelebriert mit genau der richtigen Portion amerikanischen Power-Metals. Eine großartige Ergänzung zum El Puerto Rooster. Welcome on board, RED TO GREY!"

Quelle: El Puerto Records Redakteur: Mahoni Ledl Tags: red to grey el puerto records