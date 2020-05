AMORPHIS zeigt den Stream aus dem Norden

Zum 30-jährigen Bestehen will AMORPHIS sich den Pandemie-Gegebenheiten nicht fügen und zumindest als Stream live auftrumpfen. Am 3. und 4 Juni wird die Band zwei Live-Shows spielen und live übertragen

"AMORPHIS haben schon viele Nachfragen für einem Live-Stream erhalten, also haben wir jetzt zwei verschiedene Jubiläums-Shows geplant, die für die Fans live übertragen werden," sagt Gitarrist und Gründungsmitglied Esa Holopainen. "Niemand weiß, wie lange diese Situation noch so bleiben wird, also sind diese Streams wohl die einzigen AMORPHIS Live Shows in nächster Zeit."

Beide Shows werden auf der Plattform Semilive.fi übertragen werden. Der "Stream From The North Side" wird an diesen Terminen und Zeiten erfolgen:

- Mittwoch, 3. Juni, 2:00 Uhr MESZ

- Donnerstag, 4. Juni , 20:00 Uhr MESZ

Zu den Shows wird es auch ein limitiertes T-Shirt geben. Ist das nicht eine gute Gelegenheit, die Band zu unterstützen und auch noch etwas Besonderes zu bekommen?