RETERNITY: 'Last Days Of War' Video veröffentlicht!

Am 31. Mai wird mit "Facing The Demon" das RETERNITY Debüt Album veröffentlicht, der neuen Band von ex-SPITEFUEL Frontmann Stefan Zörner, Carsten Sauter (PYROCLASM/MIGHTY D), Semen Brik (ECHO.MENSCH) und Sascha Beul (REMEMBER TWILIGHT, DARKNES ABLAZE) - Mit 'Last Days Of War' gibt es den ersten richtigen Videoclip der Band.



Das Video zu 'Last Days Of War' könnt ihr euch hier ansehen:





Und hier gibt es noch das bereits im März veröffentlichte Lyrik-Video zu 'I Love The Night' zu sehen:





Die Livepremiere von RETERNITY gibt es bereits am kommenden Wochenende in Heilbronn.



Hier die bisher bestätigten Termine für 2019:



11.05. Heilbronn, Emma 23 + DORNENKÖNIG

22.06. Bad Friedrichshall, Lemmy‘s Bar + ABANDONED + SEPTAGON

24.08. Leutenbach, Dalmstock Open Air

20.09. Neuenstadt. Stadthalle + AOP + PROPHECY 23