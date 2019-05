TARJA - In The Raw

Drei Jahre nach ihrem letzten Album "The Shadow Self" präsentiert TARJA ihr neues Studioalbum "In The Raw". Die Musik auf diesem Album ist laut Promotext von networking media "eine Kombination aus anspruchsvoller und raffinierter Orchestrierung, einem Chor, Tarjas unverwechselbarer Stimme und einem rohen, dunklen, musikalischen Kern."

TRACK LIST



01. Dead Promises with Björn “Speed” Strid

02. Goodbye Stranger with Cristina Scabbia

03. Tears In Rain

04. Railroads

05. You And I

06. The Golden Chamber

Awaken

Loputon yö

Alchemy

07. Spirits Of The Sea

08. Silent Masquerade with Tommy Karevik

09. Serene

10. Shadow Play

Wie an der Trackliste zu sehen ist, hat sie sich bei 'Dead Promises' - der ersten Single-Auskopplung - mit Björn “Speed” Strid von SOILWORK zusammengetan, 'Goodbye Stranger' singt sie gemeinsam mit Cristina Scabbia von LACUNA COIL und die 'Silent Masquerade' teilt sie sich mit Tommy Karevik von KAMELOT.



TARJAs siebtes Solo-Album erscheint am 30. August bei earMUSIC als streng limitiertes CD Digipak mit Hardcover-Einband, 2LP+Download, Limited Box Set und Digital.







