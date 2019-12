REVOLUTION SAINTS: Drittes Album der All-Star-Truppe kommt am 24. Januar

Die aus Deen Castronovo, Doug Aldrich und Jack Blades bestehende All-Star-Truppe wird in wenigen Wochen ihr drittes Album veröffentlichen. "Rise", so der Titel des Drehers, wurde zusammen mit Frontiers-"Haus und Hof"-Produzent Alessandro Del Vecchio eingespielt und aufgenommen und wird am 24. Januar das Licht der Plattenläden erblicken.

Darauf verewigt hat die Formation folgernde Tracks:

1. When The Heartache Has Gone

2. Price To Pay

3. Rise

4. Coming Home

5. Closer

6. Higher

7. Talk To Me

8. It’s Not The End (It’s Just The Beginning)

9. Million Miles

10. Win Or Lose

11. Eyes Of A Child

Einen Vorgeschmack darauf darf man sich übrigens bereits in Form des Openers holen:

