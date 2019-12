FIVE FINGER DEATH PUNCH: Neues Video

Die US-Amerikaner haben ein neues Video zu dem Song 'Inside Out' veröffentlicht: Youtube.

Das Lied stammt von "F8", dem am 28. Februar 2020 erscheinenden neuen Album. Hier ist die Trackliste:

1) F8

2) Inside Out

3) Full Circle

4) Living The Dream

5) A Little Bit Off

6) Bottom Of The Top

7) To Be Alone

8) Mother May I (Tic Toc)

9) Darkness Settles In

10) This Is War

11) Leave It All Behind

12) Scar Tissue

13) Brighter Side Of Grey

14) Making Monsters (BONUS)

15) Death Punch Therapy (BONUS)

16) Inside Out (Radio Edit) (BONUS)

Anfang kommenden Jahres wird 5FDP mit MEGADETH und BAD WOLVES auf Tour kommen, die teilweise bereits ausverkauft ist:

03.02.2020 – (DE) Berlin, Max-Schmeling Halle

04.02.2020 – (DE) Hamburg, Sporthalle

06.02.2020 – (DE) Frankfurt, Festhalle

08.02.2020 – (DE) Oberhausen, Koenig-Pilsener Arena

09.02.2020 – (DE) Stuttgart, Schleyerhalle

10.02.2020 – (DE) München, Olympiahalle

17.02.2020 – (CH) Zürich, Hallenstadion

19.02.2020 – (AT) Wien, Stadthalle