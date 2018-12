REZET sagt: 'Deal With It!'

Genau, immer diese Moserei, finde dich damit ab: Youtube.

Ach ja, schφne Adventthrash-Klδnge. Das scheint ja ein toffes Album zu werden, das uns da am 22. Februar ins Haus steht. Und in diesen Hδusern steht REZET dann kurz darauf im Vorprogramm von NERVOSA auf der Bόhne:

14.04. – IT – Milano – Legend Club

15.04. – IT – Roma – Traffic Club

18.04. – DE – Erfurt – From Hell

19.04. – CZ – Zlin – Masters Of Rock cafe

21.04. – DE – Berlin – Nuke Club

23.04. – DE – Hamburg – Logo

24.04. – DK – Copenhagen – Stengade

25.04. – SE – Gothenburg – Sticky Fingers

26.04. – SE – Huskvarna – Folkets Park

30.04. – DE – Lόnen – Lόkaz

01.05. – BE – Roeselare – De Verlichte Geest

02.05. – NL – Utrecht – dB’s

03.05. – DE – Trier – MJC Mergener Hof

04.05. – CH – Saint Maurice – Manoir

05.05. – CH – Bern – Gaskessel

07.05. – DE – Frankfurt/M. – Nachtleben

08.05. – DE – Mόnchen – Backstage

09.05. – AT – Wien – Viper Room

10.05. – HR – Zagreb – Valhalla Festival

11.05. – SK – Kosice – Colloseum