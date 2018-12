THE AMITY AFFLICTION: Joe Longobardi jetzt Vollzeit-Schlagwerker

Die Metalcoreler THE AMITY AFFLICTION haben just bekanntgegeben, dass Joe Longobardi jetzt vollwertiges Mitglied der Band ist. Longobardi hat bereits das letzte Studioalbum "Misery" eingetrommelt, konnte aber zunächst wegen seiner Band DEFEATER und deren Touraktivitäten nicht einsteigen. Doch nun ist es so weit und THE AMITY AFFLICTION ist nach dem Abgang von Ryan Burt wieder komplett.

Quelle: Head Of PR Redakteur: Peter Kubaschk Tags: the amity affliction defeater misery joe longobardi