Das neue Album ist im Kasten und zahlreiche Aktivitäten sind geplant, aber es fehlt - ein mann a den sechs Saiten. Sagt zumindest die Band REZET auf ihrer Facebookseite, denn Lucas Grümmert ist nicht mehr in der Band. Wer Metalstar werden will, schickt eine Biographie, ein paar Audiofiles und ein oder mehr Videos an mail@rezet.de

