MANTAR und die moderne Kunst, Tour

Nein, keine Angst, die gehen jetzt nicht unter die abstrakten Maler, das kommende Album wird "The Modern Art Of Setting Ablaze" heißen, zwölf Songs enthalten und uns am 24. August ins Haus trudeln. Hier ist ein Trailer zum Album: Youtube.

Vorher geht es aber noch auf Tour:

16.06.2018 Bretigny-Sur-Orge (Download Festival)

17.06.2018 Lingen (Alter Schlachthof)

22.06.2018 Halden (Tons of Rock)

23.06.2018 Oldenburg (Umbaubar)

24.06.2018 Dessel (Graspop Metal Meeting)

29.06.2018 Helsinki (Tuska Open Air)

01.07.2018 Lärz (Fusion Festival)

11.07.2018 Neskaupstadur (Eistnaflug)

13.07.2018 Braunschweig (Eulenglück)

14.07.2018 Neukirchen-Vluyn (Dong Open Air)

27.07.2018 Tolmin (Metaldays)

03.08.2018 Wacken (Wacken Open Air)

05.08.2018 Saint-Maurice-de-Gourdans (Sylak Open Air)

10.08.2018 Moledo (Sonic Blast)

12.08.2018 Derby (Bloodstock Open Air)

24.08.2018 Rostock (Bunker)

25.08.2018 Sulingen (Reload Festival)